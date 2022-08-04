4 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 4 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni açıklandı mı?

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 4 Ağustos Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.4 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı! 4 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni!

4 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ

4 Ağustos Cuma hutbesi henüz yayınlanmadı.