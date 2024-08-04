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4 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Ağustos 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 4 Ağustos 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

4 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Ağustos 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Ağustos 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/12)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/18)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/19)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/20)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman Demir
Osman Demir
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