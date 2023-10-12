Kandilli ve Afad verilerine göre son gerçekleşen depremler araştırılmakta. Gerçekleşen 4.7 depremlerin ardından depremin ne kadar etkili olduğu araştırılıyor. Peki, 4.7 deprem büyük mü? 4.7 Şiddetinde deprem az mı, çok mu?

4.7 deprem büyük mü? 4.7 Şiddetinde deprem az mı, çok mu?

4.7 deprem büyük mü? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından kaydedilmekte olan deprem verilerine göre 12 Ekim Perşembe günü Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise kayıtlara 7.0 Km olarak geçti ve çevre illerden hissedildi. Peki, 4.7 deprem büyük mü? 4.7 Şiddetinde deprem az mı, çok mu?

4.7 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BÜYÜK MÜ?

Kapalı mekanda bulunuyorsanız, çevrenizden kamyon geçmesi gibi küçük sarsıntılar hissedersiniz. Bu sarsıntılar genellikle çoğu yapı için tehlike arz etmeyebilir.