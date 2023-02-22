Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük ölçekli depremlerin ardından birçok vatandaş tarafından 4.5 Şiddetinde deprem büyük mü? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 4.5 Şiddetinde deprem büyük mü? 4.5 Şiddetinde deprem olursa ne olur? 4.5 Şiddetinde deprem az mı, çok mu?

4.5 Şiddetinde deprem büyük mü? Sorusu, depremin ne ölçekli olduğunu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Yaşanan 4.5 Şiddetinde depremler, 4.5 Şiddetinde deprem büyük mü? Sorusunu gündeme taşıyor. Peki, 4.5 Şiddetinde deprem büyük mü? 4.5 Şiddetinde deprem olursa ne olur? 4.5 Şiddetinde deprem az mı, çok mu?

4.5 ŞİDDETİNDE DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.