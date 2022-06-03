4 - 5 Haziran Antalya elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi... - Haberler

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran Cumartesi günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'daKepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA ARAPLAR,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ANTALYA 1 Cd,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ALİ HOCA,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ANTALYA bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ARAPLAR bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTIAYAK 8025,MERKEZ ALTIAYAK HZ.EBUBEKİR,MERKEZ DEMİREL Mah.,MERKEZ DEMİREL ZÜBEYDE HANIM,MERKEZ DEMİREL ŞAHİNBEY,MERKEZ VARSAK ESENTEPE,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah.,MERKEZ VARSAK MENDERES,MERKEZ VARSAK MENDERES Mah. bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. SERİK Cd bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATÜRK 63,MERKEZ ATATÜRK 64,MERKEZ ATATÜRK MH.,MERKEZ ATATÜRK MH..,MERKEZ ATATÜRK Mah.,MERKEZ CİHADİYE Mah. 61 Sk.,MERKEZ MENDERES MH.,MERKEZ ÇAMKÖY 61 SK.,MERKEZ ÇAMKÖY 65;ANTALYA,KEPEZ,MENDERES MENDERES,MERKEZ MENDERES KANARYA,MERKEZ MENDERES Mah. 13 NOLU Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. KANARYA Sk.,MERKEZ MENDERES ŞİMŞEK bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ BALBEY,MERKEZ CUMHURİYET 620,MERKEZ CUMHURİYET 624,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 624 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. TONGUÇ Cd,MERKEZ ETİLER,MERKEZ ETİLER Mah.,MERKEZ KIZILARIK 2771,MERKEZ KIZILARIK 2773,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2754 Sk.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2823 Sk.,MERKEZ KIZILSARAY 75,MERKEZ KIZILSARAY ŞARAMPOL,MERKEZ MURATPASA 592 SK.,MERKEZ MURATPAŞA,MERKEZ TAHILPAZARI,MERKEZ TAHILPAZARI Mah. 461 Sk.,MERKEZ TAHILPAZARI Mah. 467 Sk.,MERKEZ ÜÇGEN ABDİ İPEKÇİ,MERKEZ ÜÇGEN Mah. 104 Sk.,MERKEZ ÜÇGEN Mah. ŞARAMPOL Cd,MERKEZ ÜÇGEN ŞARAMPOL bölgelerinde 04/06/2022 08:30:00 - 04/06/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ KIZILTOPRAK 905,MERKEZ KIZILTOPRAK MEVLANA,MERKEZ KIZILTOPRAK Mah. 493 Sk.,MERKEZ KIZILTOPRAK Mah. MEVLANA Cd,MERKEZ YENİGÜN MEVLANA,MERKEZ YENİGÜN Mah. MEVLANA Cd,MERKEZ YUKSEKALAN,MERKEZ YÜKSEKALAN,MERKEZ YÜKSEKALAN Mah.,MERKEZ ZERDALİLİK 1405,MERKEZ ZERDALİLİK 1406,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. 1405 Sk.,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. DEĞİRMENÖNÜ Cd,MERKEZ ÇAYBAŞI,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. bölgelerinde 04/06/2022 08:30:00 - 04/06/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ KIZILTOPRAK 916,MERKEZ KIZILTOPRAK 960,MERKEZ KIZILTOPRAK Mah. 911 Sk.,MERKEZ KIZILTOPRAK Mah. 918 Sk. bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ KIZILTOPRAK 905,MERKEZ KIZILTOPRAK MEVLANA,MERKEZ KIZILTOPRAK Mah. 493 Sk.,MERKEZ KIZILTOPRAK Mah. MEVLANA Cd,MERKEZ YENİGÜN MEVLANA,MERKEZ YENİGÜN Mah. MEVLANA Cd,MERKEZ YUKSEKALAN,MERKEZ YÜKSEKALAN,MERKEZ YÜKSEKALAN Mah.,MERKEZ ZERDALİLİK 1405,MERKEZ ZERDALİLİK 1406,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. 1405 Sk.,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. DEĞİRMENÖNÜ Cd,MERKEZ ÇAYBAŞI,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ BELDİBİ,MERKEZ BELDİBİ Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. İNASAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI İNASAR,MERKEZ OBA Mah. KANMAZ Sk.,MERKEZ SAPADERE BAĞLICA,MERKEZ SAPADERE Mah.,MERKEZ SAPADERE SAPADERE YAYLASI,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI Sk.,MERKEZ SEKİ SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ ÇAKALLAR Mah. SAPADERE YAYLASI;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ILICA Mah.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİ KÖKYURT Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİİ Sk. bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR KARAKİSE bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ YALÇI ARMUTLU,MERKEZ YALÇI Mah. ARMUTLU Sk. bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BURMAHAN,MERKEZ BURMAHAN Mah. bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ TAŞAĞIL Mah. SERİK Cd bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SARILAR Mah. ŞELALE K.Ev.,MERKEZ SARILAR ŞELALE bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BELENOBASI,MERKEZ BELENOBASI Mah.,MERKEZ DEMİRCİLER KÜLCÜLER,MERKEZ DEMİRCİLER Mah. KÜLCÜLER Sk.,MERKEZ DEĞİRMENLİ,MERKEZ DEĞİRMENLİ Mah.,MERKEZ SARAÇLI bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ HATİPLER Mah. 227 Sk.,MERKEZ SARILAR 1055,MERKEZ SARILAR Mah. 1050 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. ÇAĞLAYAN Cd,MERKEZ SARILAR ÇAĞLAYAN bölgelerinde 04/06/2022 11:00:00 - 04/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ HATİPLER 222,MERKEZ HATİPLER 245,MERKEZ HATİPLER Mah. 203 Sk.,MERKEZ HATİPLER Mah. 228 Sk.,MERKEZ KAVAKLI Mah. 6530 Sk.,MERKEZ Mah.,MERKEZ SARILAR 3127,MERKEZ SARILAR 3128,MERKEZ SARILAR Mah. 3127 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3130 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1661 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1663 Sk. bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EVRENLERYAVŞI,MERKEZ EVRENLERYAVŞI Mah.,MERKEZ SALUR,MERKEZ SIRTKÖY,MERKEZ YENİKÖY Mah. Sk.,MERKEZ ŞİŞELER bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SALKIM EVLER 10006,MERKEZ SALKIM EVLER 10011,MERKEZ SALKIM EVLER Mah. 10006 Sk.,MERKEZ SALKIM EVLER Mah. 10008 Sk.,MERKEZ ÇELTİKÇİ Mah. YENİ Sk. bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ HATİPLER 198,MERKEZ HATİPLER 204,MERKEZ HATİPLER Mah. 174 Sk.,MERKEZ HATİPLER Mah. 203 Sk.,MERKEZ Mah. bölgelerinde 05/06/2022 11:00:00 - 05/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 1043 Sk.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. YAĞLILAR K.Ev.,MERKEZ ÇOLAKLI YAĞLILAR bölgelerinde 05/06/2022 13:00:00 - 05/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem