Üye Girişi
Haberler

4-5 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Soma, Şehzadeler, Akhisar elektrik kesintisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GEDİZ Soma, Şehzadeler, Akhisar elektrik kesintisi! 4 Eylül Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Eylül Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Eylül günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

4-5 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Soma, Şehzadeler, Akhisar elektrik kesintisi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Şehzadeler Yunusemre Turgutlu Akhisar Manisa Manisa Eylül Soma

Sisi'den Türkiye'ye tarihi ziyaret! İşte masadaki kritik konu başlıkları

Sisi'den Türkiye'ye tarihi ziyaret! İşte masadaki kritik konu başlıkları

 İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

 Meclis'te sürpriz görüşme: Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti

Meclis'te sürpriz görüşme: Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! UEFA listesi bu gece son mu? SON SAATLER! UEFA listesi ne zaman bitiyor, saat kaça kadar verilebilir? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Medina hangi bölgede oynuyor, mevkisi ne? Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor? Rade Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular
title