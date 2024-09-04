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4-5 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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Başkent EDAŞ Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi! 4 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 4 Eylül Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

YENİMAHALLE, ETİMESGUT, ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

4-5 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Yenimahalle Etimesgut Keçiören Çankaya Ankara Ankara Mamak Eylül

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