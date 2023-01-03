3600ek göstertge ne zaman yatacak? 3600 ek göstergede maaş artışı olacak mı? 3600 Ek gösterge ne zaman yürüklüğe girecek?

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesine kısa süre kala, ödemelerin yatırılacağı tarih gündeme gelmeye başladı. 5 milyon 300 bin kamu çalışanı ve emekliyi kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi Memur ve Memur emekçileri tarafından merak ediliyor. Peki,3600 ek göstergede maaş artışı olacak mı? 3600 Ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memur ve emeklilere ek zam gelecek mi? 3600 Ek gösterge ne zaman yürüklüğe girecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik tarihi reformla birlikte uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 2023 yılında yürürlüğe giriyor. Peki,3600 ek göstergede maaş artışı olacak mı? 3600 Ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memur ve emeklilere ek zam gelecek mi? 3600 Ek gösterge ne zaman hangi tarihte yürüklüğe girecek? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Memurların ek göstergesinde 600 puan artış yapan ve öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek gruplarının ek göstergesini 3600'e yükselten düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut emekliler, bu tarihten itibaren ek gösterge artışından yararlanmaya başlayacak. Yeni ek göstergeden dolayı emekli ikramiyesinde meydana gelecek artıştan ise bu yıl emekli olanların bazıları yararlanabilecek. Ek gösterge 2023 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE EK ZAM GELECEK Mİ?

2023'ün Ocak ayında memur emeklilerinin ek göstergeleri artacak, bu da emekli maaşlarına yansıyacak. Bu kapsamda da emekli maaşlarında yüzde 20'ler civarında bir artış olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde memur emeklileri 2023'ün başında hem toplu sözleşme zammı hem enflasyon farkı hem de 3600 ek göstergeden kaynaklı zam alacaklar.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ ARTIŞI OLACAK MI?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlitke memurların maaşlarında çok fazla artış yapılması beklenmiyor. Bazı çalışanların maaşında 90 ile 100 TL arasında artış olacağı tahmin edilirken, asıl artışın emekli maaşlarında yapılması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Ek göstergede yapılan artış herkese farklı tutarlarda yansıyacak. Otuz yıl hizmeti olup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 97 lira azalırken, emekli aylıkları 1234 TL, emekli ikramiyeleri de 44 bin 499 TL artacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkartılanların maaşları 57 lira, emekli aylığı 1.391 TL, emekli ikramiyesi 50.145 TL artacak.