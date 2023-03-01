3600 kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? Emeklilikte 4500 ve 7000 gün arasındaki fark nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçmesiyle EYT kısmi emeklilik şartlarına gözler çevrildi. Vatandaşlar 3600 kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? Kısmi Emekliler ne kadar maaş alıyor? Emeklilikte 4500 ve 7000 gün arasındaki fark nedir? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT den Emekli olanlar ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca Vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaştı EYT düzenlemesi Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürülüğe girecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Düzenleme ile Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 dan önce olan ve pirim gün sayısını dolduran herkes emekli olabilecek. Peki, 3600 kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? kısmi Emekliler ne kadar maaş alıyor? Emeklilikte 4500 ve 7000 gün arasındaki fark nedir?Detaylar haberimizde...

3600 EYT KAPSAMINDA MI?

EYT düzenlemesinde 3600 prim günü kapsamda yer almıyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. 1999 yılından önce sigortalı olmuş olan kişiler, 3600 gün prim ödemeye bağlı olarak 15 sene kapsamında emekli olmaktadırlar.

KISMI EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

Bu uygulama, emeklilikte prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getiremeyen, yaşı ilerleyen kişiler için normal emeklilikten daha az primle emeklilik imkânı sunuyor. Kısmi emeklilik hakkı kazananlar en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 lira alacak.

EMEKLİLİKTE 4500 VE 7000 GÜN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak, 4500 gün prim ödemeniz şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

5000 PİRİM GÜNÜ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gün sayısını dolduran emeklilik hakkını kazanabilecek. Emekli olup da 10 gün içinde aynı işyerinde işine devam eden emekliler için yüzde 5 sigorta teşviki sağlanacak. Taşerondan işçi kadrosuna geçenler için zorunlu emeklilik kaldırılıyor.