TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi kabul edilmesinin ardından EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar EYT şartlarını araştırmaya başladı. Peki, kısmi emeklilik kapsamında Emekli olan vatandaşlar yeni düzenlemeden yaralanabilecek mi? 3600 EYT kapsamında mı? 3600 den Emekli olan biri ne kadar maaş alacak? 3600 günden nasıl emekli olunur? EYT de yaş şartı olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kamuoyununbir süredir beklediği Eyt düzenlemesiTBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi Emeklilikte Yaşa Takılanlara ( Eyt ) ilişkin kanun teklifi kabul edilmesinin ardından milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 3600 EYT kapsamında mı? 3600 den Emekli olan biri ne kadar maaş alacak? 3600 günden nasıl emekli olunur? EYT de yaş şartı olacak mı? Detaylar haberimizde...

3600 EYT KAPSAMINDA MI?

EYT düzenlemesinde 3600 pirim gün sayısı düzenlemede yer almıyor. Dolayısıyla 3600 pirim gün sayısını dolduranlar yeni düzenlemeden faydalanamayacak. Ancak kısmi emeklilik kapsamında 15 yıl 3600 pirim gününü dolduran vatandaşlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.

3600 EMEKLİ OLAN BİRİ NE KADAR MAAŞ ALCAK?

Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 727 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir polisin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 3600, emekli aylığı 7 bin 500 lira ve emekli ikramiyesi de 300 bin 450 liraya çıkacak.

3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Şartlar 1999 öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.

EYT YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili detayları paylaşarak yaş sınırının olmadığını duyurdu. Buna göre emeklilikte yaş şartı aranmayacak.

EYT düzenlemesi kapsamında9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlardan sadece gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı EYT'liler 5 bin975 gün arasında değişen kademeli prim günleriyle emekli olabilecek.