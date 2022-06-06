3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? (600 Puanlık Yükseltme) Memurlarda 600 puan yükseltme ne demektir? - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'te gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor. 3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? Memurlarda 600 puan yükseltme ne demektir?

3600 EK GÖSTERGEDE 600 PUAN YÜKSELTME NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Siyasi ve ekonomik olarak kendi yolumuzu çizmeye her teşebbüs edişimizde kendimizi darbelerin, istikrarsızlıkların, krizlerin içinde bulduk. Büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi sayesinde nihayet kendi hedef ve vizyonunu belirleyip, uygulayabileceği iklime kavuştuk.

"KABİNE'NİN ARDINDAN DETAYLARI AÇIKLAYACAĞIM"

Erdoğan, "Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" sözlerini kullandı.

5 MİLYONU AŞKIN MEMURUN GÖZÜ ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI KARARLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama sonrası 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrilirken, zirvenin gündemi yalnızca 3600 ek gösterge düzenlemesi olmayacak.

600 PUANLIK YÜKSELME OLURSA NE OLUR?

Ek gösterge konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını söyledi. Yıl başından itibaren geçerli olacak düzenleme sonrası memur emeklisinin maaşı 1.234 ila 1.391 lira arasında, ikramiyesi ise 44.500 ila 50.150 lira arasında artacak.

TÜM MEMURLARDA 600 PUANLIK ARTIŞA GİDİLDİ

Ek Gösterge düzenlemesi çalışmasını tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunulacak safhaya getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." dedi.

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI 1.234 İLA 1.391 LİRA ARTACAK

Ek gösterge düzenlemesinin detaylarını da ele alan Erdoğan, "Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN VE EMEKLİ MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Erdoğan, Kabine toplantısında ele alınan 3600 ek gösterge konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber programımızı kararlılıkla uygulamayı devam edeceğiz. Kabine çalışmalarımızla bağlantılı bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.

"TÜM MEMURLARIN EK GÖSTERGELERİNDE 600 PUANLIK ARTIŞ"

Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum.

"EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNİN MAAŞLARINA DA YANSITILACAK"

"Yapılan artış halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz."

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