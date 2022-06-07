3600 ek gösterge TSK personelini, bekçileri kapsıyor mu? - Haberler

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları dünkü Kabine Toplantısı`nın ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına müjdeyi verdi. Açıklama vatandaşların ilgi odağı olurken 3600 ek gösterge TSK personelini, bekçileri kapsıyor mu merak edildi.

3600 EK GÖSTERGE TSK PERSONELİNİ VE BEKÇİLERİ KAPSIYOR MU?

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları dünkü Kabine Toplantısı`nın ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına müjdeyi verdi. Erdoğan, "Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de düzenlemenin detaylarını TRT Haber'de değerlendirdi. Daha önce düzenlemenin sadece öğretmen, polis, din görevlileri ve hemşireleri kapsayacağının bilindiğini söyleyen Zengin, düzenlemeden tüm memurların yararlanacağının altını çizdi. Zengin, "Hiyerarşik düzeni bozan bir sistem olmaması için müdürlüklerde de düzenlemeler yapıldı" dedi.

Buna göre, genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600'den 4400'e çıkacak. Şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200'den 3000'e yükselecek. Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek, maaş ve ikramiye tutarları yılbaşındaki rakamlara göre yükselecek. Zengin, 3600 ek göstergeye çıkmış kamu görevlilerinin emekli maaşı ve ikramiyelerinin yüzde 21-22 oranında artacağı bilgisini verdi.

İKRAMİYELERDE ARTIŞ NE OLACAK?

Zengin, "2200 ek göstergesi olan kamu görevlisi 197 bin ikramiye alırken, 3000 göstergede 3000 bin lira, 3600 göstergede ise 248 bin lira alacak. Dolayısıyla 3000 bin ek göstergeden 3600'e çıkınca 45 bin 500 liralık fark var. 2200'den 3600'e çıkarken ise 50 bin 150 liralık bir fark söz konusu" ifadesini kullandı.

Bu kapsama bütün kamu görevlilerin alınmasının önemli bir şey olduğunu söyleyen Zengin, "Bu düzenleme Cumhuriyet tarihinde çok görülebilecek bir düzenleme sayılmaz. Elbette farklı beklentiler olabilir" dedi.

Herkesin bu düzenlemenin hayata geçtikten sonra, önceki durumundan daha ilerde bir noktada olacağını ifade eden Zengin, "Hiç göstergesi olmayanın bile artık 600 göstergesi olmuş olacak. Yani o sistem içerisinde kendini görmüş olacak" dedi.

TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?

Zengin yapılacak zam oranlarına ilişkin ise şöyle konuştu; "Memur ve memur emeklilerinin yılda iki zam dilimi var; ocak ve temmuz ayı. Zamlar toplu sözleşmeye göre alınıyor. Kamu görevlilerine yüzde 30,95 zam verilmişti. Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 7,5 zam aldılar. İkinci zam dilimleri de yüzde 7. Yüzde 7'nin de TÜFE aşan kısmı da enflasyon farkı olarak verilecek. Ama yaklaşık olarak 5 aylık enflasyon farkı ve zamla birlikte yüzde 35,14 zam alacaklar. Artı olarak üzerine haziran ayı enflasyonu eklenecek.

Zengin, ayrıca şu bilgileri de verdi:

Kamu çalışanları dar ve sabit gelirliler için çalışmalar yapıldığını söylediler. Net bir şey söylemek için erken bu nedenle haziran ayı enflasyonunun bekleneceğini, ortaya çıkacak tabloya göre de adım atılacağını düşünüyorum. İşçi ve Bağkur emeklileri içi bu rakam yüzde 35,64 yani yarım puan fazla."

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