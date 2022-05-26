3600 ek gösterge SON DURUM ne? 3600 ek gösterge SON DAKİKA 2022 haberleri! - Haberler

3600 ek gösterge son durum merak ediliyor. Ankara'da kira artışları haricinde iki önemli toplantı daha yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika 2022 haberleri merak ediliyor. 3600 ek gösterge son durum ve detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Beştepe'de dün milyonları ilgilendiren iki önemli toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği bu toplantılarda 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Zirvede ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıkların ele alındığı, polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen olmak üzere 4 meslek grubu için emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörüldüğü ifade edildi.

BEŞTEPE'DEKİ ZİRVEYE HAZİNE BAKANI NEBATİ DE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna yetişeceğini söylemişti. Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı öğrenildi.

4 MESLEK GRUBU İÇİN YÜZDE 25'E YAKIN ARTIŞ

NTV'de yer alan habere göre toplantıda ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıklar ele alındı. Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması ve sonrasında Memur-Sen'i 10 Mayıs'ta olması planlanan ve öyle açıklanan nihai toplantı için çağırması bekleniyor. Dört meslek gurubu için (Polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

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