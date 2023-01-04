Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30'lik zam oranı doğrultusunda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi. Bu gelişmelerin ardından birçok kamu çalışanını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Peki,3600 Ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Milyonlarca memur ve emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor! Zamlı maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

TÜİK verilerine göre memur maaşları ve Emekli Sandığı'ndan emeklilerin aylıklarının yüzde 16.5 oranında artacağı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılacağını açıkladı. Bununla beraber emekli memur ve memur maaşları yüzde 9.10 artışla zam oranı yüzde 30 çıkarıldı. Peki, Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 Ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 temmuz ayında yasalaştı. Ancak uygulama 15 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren hesaplara yatırılacak.

3600 EK GÖSTERGE ZAMMI NE KADAR OLACAK?

3600 ek gösterge başta hemşire, din görevlisi, öğretmen gibi belirli kesimleri ilgilendirirken, düzenleme ile kamudaki hemen hemen tüm meslek grupları kapsama dahil edildi ve ek göstergeleri artırıldı.

Öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğretim mezunu polislerin ve sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Bu kapsamda birinci derece 30 yıl çalışan ve göstergesi 3000 olan öğretmen, polis memuru, hemşire ve din görevlisinin ek göstergesi 3600'e çıktığında emekli aylığı 1.728 lira, emekli ikramiyesi de 62 bin lira artacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsıyor.