3600 ek gösterge memur emeklilerini kapsıyor mu? 3600 Ek Gösterge kimleri kapsıyor? - Haberler

Beştepe'de toplanan Kabine'nin gündeminde memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterme düzenlemesi vardı. 3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai karar verildi. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili detayları paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE MEMUR EMEKLİLERİNİ KAPSIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre 3600 ek göstergenin başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Son açıklamasında da tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalanacağını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Çalışmayı tamamladık. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. Önümüzdeki yılbaşından itibaren yararlanılacak.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 TL ile 1391 TL arasında emekli ikramiyesi ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında artacaktır. Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar düzenlemenin yürürlüğe gireceği yıl başındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge'nin yıl başına yetişeceğini bildirdi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre 3600 ek göstergenin başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Son açıklamasında da tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalanacağını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya olası rakamları canlı yayında paylaştı. Ek gösterge ile yüzde 20-25 aralığında maaşlarda artış meydana gelecek. Emeklilerin maaşları da düzenlemeye göre artış olacak. Emekli maaşı 5 bin lira olan polisin maaşı 1200-1300 lira yükselecek. Emekli ikramiyelerinde 40-50 bin lira artış getirecek. Emekli olacakların ikramiyeleri 25 yıllık memurun 200 bin liraysa 40 bin lira artacak ve 240 bin lira alacak. Bunları ortalama verilerden hesaplıyoruz. Kademe ve çalışma yılına göre maaşlar farklılık gösteriyor.

Memur ve emekliler maaşlarının üstüne yüzde 20-25 koyarlarsa alacakları yeni maaşı hesaplayabilirler.

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