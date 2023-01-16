3600 ek gösterge maaşları nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge hesaplara yattı mı?

Milyonlarca kamu çalışanlarının yıllardır beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 ocak itibariyle yürüklüğe girdi. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren düzenleme hakkında kamu çalışanların araştırmalı devam ediyor. Peki,3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge yattı mı? Ek gösterge 300 den 3600 olunca maaş ne kadar artacak? 4200 ek gösterge ne kadar maaş alır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge yattı mı? Ek gösterge 300 den 3600 olunca maaş ne kadar artacak? 4200 ek gösterge ne kadar maaş alır? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTRGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 EK GÖSTERGE YATTI MI?

3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 temmuz ayında yasalaştı. Ancak uygulama 15 Ocak 2023 tarihinde başladı ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten sonra yapılması bekleniyor. 3600 Ek gösterge ödemeleri henüz hak sahiplerinin hesaplara yatırılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberimizde yer vereceğiz.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NE KADAR YANSAYACAK?

Yüzde 30'luk zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL oldu. Ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 TL zamlanacak. 2200'den 3600'e çıkanların maaşlarındaki artış ise 100 TL seviyesinde olacak.

EK GÖSTERGE 3000 DEN 3600 OLUNCA MAAŞ NE KADAR ARTACAK?

Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 727 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir polisin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 liraya çıkacak. Emekli aylığı bin 234 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira fark edecek.

4200 EK GÖSTERGE NE KADAR MAAŞ ALIR?

Daire Başkanı Ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 800 lira ve emekli ikramiyesi 247 bin 408 lira olan daire başkanının yeni düzenlemeye göre, düzenlemeye göre ek göstergesi 4200, emekli aylığı 12 bin 9956 ve emekli ikramiyesi de 453 bin 75 lira olacak.