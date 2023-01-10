3600 Ek Gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. Peki, 3600 ek gösterge ikramiyesi ne kadar? 3600 ek gösterge emekli ikramiye farkı kimlere verilecek, kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ikramiyesi farkı kaç bin lira? 3600 ek gösterge ikramiye farkı kimlere ödenecek? İşte detaylar...

3600 ek gösterge ikramiye farkı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. 2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. Peki, 3600 ek gösterge ikramiyesi ne kadar? 3600 ek gösterge emekli ikramiye farkı kimlere verilecek, kaç TL oldu? Ayrıntılar sizlerle...

3600 EK GÖSTERGE İKRAMİYE FARKI KAÇ BİN TL?

2022'de emekli olan memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.

İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak ve yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek. Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.

Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak. İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınıyor.

3600 EK GÖSTERGE İKRAMİYE FARKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge çalışmasını da bu yıl tamamladı. Memurların, kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi, memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

Bu kapsamda, öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.