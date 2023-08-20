3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?
Gündem Haberleri
3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir ve 3600 ek gösterge kimlere verilecek gündeme geliyor. Memur ve memur emeklisi, hükümetin yeni zam teklifinden memnun olmasa da pazarlık masasında bir dizi kazanımlar da elde etti. 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? sorularına yanıt aranıyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar henüz anlaşma sağlanamadı. 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir ve 3600 ek gösterge kimlere verilecek merak ediliyor. 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? sorularına yanıt aranıyor. 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Detaylar haberimizdedir…
Memur ve memur emeklisi, hükümetin yeni zam teklifinden memnun olmasa da pazarlık masasında bir dizi kazanımlar da elde etti. Bunlardan bir tanesi de 3600 ek gösterge oldu. Uzmanlar 3600 ek göstergenin 1. dereceye ulaşmış tüm memurlara uygulanmasıyla maaşlarda 4.500-5 bin TL, emekli ikramiyesinde ise 150 bin TL artış olacağını söyledi.
Hükümet son olarak memurlara 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif etti. Rakam memurları memnun etmese de kamu çalışanları pazarlık masasında 6 yeni kazanım elde etti. Bu haklardan en dikkat çekeni ise 3600 ek gösterge oldu. 3600 ek göstergenin tüm memurlarda geçerli olmasıyla maaşlarda 5 binve ikramiyelerde ise 150 bin liralık bir artış olacak.
Son toplantıda hükümetin yeni zam teklifini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memura tanınacak 6 yeni hakkı sıraladı. Bakan Işıkhan, "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim." dedi.
MEMUR VE EMEKLİ GELİRLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ OLACAK
Memura tanınan yeni haklardan en dikkat çekeni 3600 ek gösterge oldu. Daha önce 4 meslek grubuna; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilen 3600 ek gösterge 1. dereceye ulaşan tüm memurlar için geçerli olacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin gelirlerinde önemli bir artış olacak.
Konuyla ilgili ATV Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeyi alan birinci derecedeki bir memurun emeklilik ikramiyesinde 150 bin TL ve üzeri bir artış olacağını söyleyebiliriz. Yine emekli maaşında da 4 bin 500-5 bin TL bir artış olacak." ifadelerini kullandı.
HÜKÜMET YÜZDE 2'LİK ARTIŞ YAPTI
Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. Hükümet dün ise 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif etti. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.
Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.
2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:
- Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.
- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;
- 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,
- 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.
- Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.
- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.
- Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.
- Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.
- Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.
- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.
- Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.
- 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.
- Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.
- Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.
- Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.
- Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.
- 8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.
- Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz."