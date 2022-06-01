3600 ek gösterge çıktı mı? Cumhurbaşkanı 366 ek gösterge açıklaması! (GÜNCEL) - Haberler

Kamudaki memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Önceki günlerde çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulması beklenen 3600 göstergenin detayları belli oldu. 3600 ek gösterge çıktı mı? Cumhurbaşkanı 366 ek gösterge açıklaması ne?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Buna göre 3600 ek gösterge düzenlemesine polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil edildi. Sıralanan meslek grupları, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte getirilen haklardan faydalanabilecek.

İLK GÖRÜŞME 16 ŞUBAT'TA YAPILDI

3600 ek göstergede ilk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi. 3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi. 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

TÜM GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

3600 ek göstergede şu anda tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Detaylı raporun sunulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı halinde, göstergenin detayları kamuoyu ile paylaşılacak ve hızla uygulanma aşamasına geçilecek.

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