3600 Ek gösterge hakkında merak edilenler var. Vatandaşların heyecanla beklediği 3600 Ek gösterge'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 2022 yılının bitmesine az zaman kala 3600 Ek gösterge gündeme geldi. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, 3600 Ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 Ek gösterge kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 Ek gösterge'nin kimleri kapsadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşına az zaman kalmasıyla vatandaşlar arama motorlarında 3600 Ek gösterge çıktı mı, 3600 Ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 Ek gösterge kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? sorularının yanıtını arıyor. Tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

3600 Ek gösterge henüz yürürlüğe girmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili şu sözleri söyledi; "O konuda bizim gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum onu da Meclisimize takdim edeceğiz."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile ,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

3600 EK GÖSTERGE AKTİF EDİLDİĞİNDE HANGİ SEKTÖR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı sonuna kadar çözüleceğini duyurduğu memurlara 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlenmenin hayata geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.

Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA MAAŞLAR NE KADAR OLUR?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.