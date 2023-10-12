35 bin lira maaş alıp 6 ay tatil yapıyorlar! Havalar soğuyunca iş bitiyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ilkbahar aylarında ve keçi ile koyun sürülerinin otlatılması için 35 bin lira maaşla çalışan çobanlar, sonbaharın gelmesiyle görevlerine ara verdi. Binlerce sürüyü dağlarda aylarca otlatan ve "berivan" olarak bilinen süt sağma işçileri 6 aylık yoğun çalışmanın ardından mola verecek.

Başaran köyü sakinleri, havaların soğumasıyla birlikte keçi ve koyunlarını ahırlara getirme işlemlerine başladı. Hayvan üreticileri, sürüden ayırdıkları hayvanlarını kış döneminde 6 ay boyunca ahırlarda besleyecek.

Köy muhtarı Ramazan Gükçe, ilçe genelinde her yıl bahar aylarında çoban tuttuklarını belirterek, "6 ay çoban ve berivanlar çok zorluk çekiyor. Sonbahar geldi, her yıl bu vakitlerde köylüler toplanıyor, herkes koyun ve keçisini sürüden ayırıp ahırlara götürüyor. Dışarda kalırlarsa hastalanırlar. Bu yüzden soğuklardan da korumuş oluyoruz. Çobanlar evlerine gidecek, berivanlar da 6 ay evlerinde kalmış olacak. Bu zorlu mesai sona erdi" dedi.

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