34. Shanghai Turizm Festivali Tüketimi Artırdı

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi, 20 gün süren 34. Shanghai Turizm Festivali'nin kentteki tüketimi artırıp turizmi teşvik ettiğini açıkladı. Festival süresince 38,46 milyon turizm amaçlı seyahat ve ziyaret gerçekleşti ve turizmle ilişkili faaliyetlere 88,66 milyar yuan harcandı. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 59'a ulaştı.

SHANGHAİ, 7 Ekim (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi, Cuma günü yaptığı açıklamada, 20 gün süren 34. Shanghai Turizm Festivali'nin kentteki tüketimi artırıp turizmi teşvik ettiğini söyledi.

16 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde düzenlenen turizm festivali sırasında Shanghai kentinde 38,46 milyon turizm amaçlı seyahat ve ziyaretin kayda geçtiği ve bir önceki yıla göre yüzde 13,5 artışla turizmle ilişkili faaliyetlere toplam 88,66 milyar yuan (yaklaşık 12,35 milyar ABD doları) harcandığı belirtildi.

Söz konusu süre boyunca Shanghai'daki otellerin doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5 yüzde puan artışla yüzde 59'a ulaştı.

İdarenin direktörü Fang Shizhong, Shanghai'da düzenlenen uluslararası kültür ve turizm festivalleri, sergiler ve yarışmaların, tüketimi büyük ölçüde artırdığını ve Shanghai kentinin uluslararası tüketim merkezi ve küresel olarak tanınan bir turizm destinasyonu olarak gelişimini desteklediğini söyledi.