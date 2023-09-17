34. Shanghai Turizm Festivali Başladı

Shanghai Turizm Festivali, kültür ve turizm harcamalarını artırmayı amaçlayan bir etkinlik olarak başladı. Festival kapsamında birçok turistik mekan yüzde 50 indirimli biletler sunacak ve kentte çeşitli kültürel turizm etkinlikleri düzenlenecek. Festival, Yangtze Nehri Deltası ve Çin'in doğusundaki 12 şehirde de alt etkinliklere ev sahipliği yapacak.

SHANGHAİ, 17 Eylül (Xinhua) -- 34. Shanghai Turizm Festivali Cumartesi günü başladı. 6 Ekim'e kadar sürecek olan festival kültür ve turizm harcamalarını artırmayı amaçlıyor.

Doğu'nun İncisi Kulesi, Shanghai Yaban Hayat Parkı ve Fengjing Antik Kenti'nin yanı sıra çok sayıda müze ve parkın da aralarında bulunduğu Shanghai'daki toplam 70 turistik mekan, 16-22 Eylül tarihleri arasında giriş biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

Kentin 16 ilçesi de çeşitli kültürel turizm tüketim etkinlikleri başlatacak.

Festival bu yıl Yangtze Nehri Deltası ve Çin'in doğusundaki 12 şehirde alt etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu kentler arasında Jiangsu eyaletindeki Suzhou, Zhejiang eyaletindeki Taizhou, Anhui eyaletindeki Huangshan, Jiangxi eyaletindeki Shangrao ve Fujian eyaletindeki Sanming bulunuyor.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'nin verileri, 2023 yılının ilk yarısında Shanghai kentinin 139 milyondan fazla yerli ziyaretçi ağırladığını ve bir önceki yıla göre yüzde 100'den fazla artışla 155 milyar yuandan (yaklaşık 21,59 milyar ABD doları) fazla turizm geliri elde ettiğini gösteriyor.

İlki 1990 yılında gerçekleşen Shanghai Turizm Festivali her yıl düzenleniyor.