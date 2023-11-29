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3391 kilometre kitabının filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? 3391 Kilometre film oldu mu?

29 Kasım 2023 09:54 Son Güncelleme: 09:58 Abone Ol

Yazdığı kitaplarla geniş bir okur kitlesi yaratan Beyza Alkoç'un kitabı 3391 Kilometre beyaz perdeye taşınıyor. Bir aşk hikayesinin anlatıldığı kitapta, Ege ve İzmir karakterleri okuyucuları adeta kitabın başına kilitlemişti. Şimdi ise kitap, film oluyor. Peki, 3391 kilometre kitabının filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? 3391 Kilometre film oldu mu? İşte detaylar…