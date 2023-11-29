3391 kilometre kitabının filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? 3391 Kilometre film oldu mu?
Yazdığı kitaplarla geniş bir okur kitlesi yaratan Beyza Alkoç'un kitabı 3391 Kilometre beyaz perdeye taşınıyor. Bir aşk hikayesinin anlatıldığı kitapta, Ege ve İzmir karakterleri okuyucuları adeta kitabın başına kilitlemişti. Şimdi ise kitap, film oluyor. Peki, 3391 kilometre kitabının filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? 3391 Kilometre film oldu mu? İşte detaylar…
Sosyal medyada Beyza Alkoç tarafından yayınlanan fragman sonrası kitabın severleri filmin çıkacağı tarihe odaklandı. Peki, 3391 kilometre kitabının filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? 3391 Kilometre film oldu mu? İşte detaylar…
3391 KİLOMETRE KİTABININ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ PLATFORMDA?
Sabah saatlerinde Beyza Alkoç Youtube kanalı tarafından yayınlanan fragmanda 3391 Kilometre kitabının filminin fragmanı paylaşıldı. Fragmana göre film, 12 Ocak'ta beyaz perdeye taşınıyor. Filmin Türkiye'de bütün sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.
3391 KİLOMETRE FİLM OLDU MU?
Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu filmin başrollerini Derya Pınar Ak (İzmir) ve Ahmet Haktan Zavlak (Ege) paylaşıyor.
3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Oyuncular; Derya Pınar Ak (İzmir), Ahmet Haktan Zavlak (Ege)
3391 KİLOMETRE FİLMİ SENARİSTİ KİMDİR?
Filmin senaristliğini Garip Bülbül Neşat Ertaş ve Annem filmlerinden tanıdığımız Fulya Özcan üstlendi.
3391 KİLOMETRE FİLMİ FRAGMAN İZLE!
Filmin fragmanı Beyza Alkoç sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Film 12 Ocak'ta sinemalarda.