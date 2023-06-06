3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenler. Peki, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamı nedir? 3308 nedir?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu zaman zaman gündem oluyor ve hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 3308 nedir? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamı nedir?

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMI NEDİR?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Nedir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenler.

Çıraklık Eğitimine Katılabilmenin Şartları Nelerdir?

...En az ilköğretim okulunu bitirmiş olmak,

...14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış bulunmak,

...Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Çıraklık Eğitimine Nasıl Başvurulur?

...İşyerine en yakın Mesleki Eğitim Merkezinden 4 adet çıraklık sözleşmesi temin edilir,

...Sözleşmeler tam olarak doldurulup, ilgililerin imzasından sonra (çırak, velisi ve işveren) firmanın bağlı bulunduğu Oda'ya onaylatılır,

...Daha sonra çıraklık sözleşmelerinin temin edildiği Mesleki Eğitim Merkezine kayıt olmak üzere başvurulur.

Nasıl Kalfa Olunur?

Çıraklık eğitim süresi sonunda, kalfa adayları, ilk yapılacak kalfalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Mesleki Eğitim Merkezlerinden Kalfalık Belgelerini alırlar.

Nasıl Usta Olunur?

Mesleki yönden gelişmelerini ve öngörülen Kalfalık süresini tamamlayan usta adayları, ilk yapılacak ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Mesleki Eğitim MerkezlerindenUstalık Belgelerini alırlar.