33 katlı inşaatın iskelesi çöktü, işçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı
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İnşaat Haberleri
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 33 katlı iki kulenin inşaatında korku dolu anlar yaşandı. İskelenin çökmesiyle işçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 33 katlı bir inşaat alanında iskele çöktü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, işçiler metrelerce yükseklikte asılı kaldı.
BOŞLUĞUN ÜZERİNDE SALLANDILAR
Yerel basında yer alan haberlere göre, iskelenin çökmesinin ardından sekiz işçi 150 metre yükseklikte mahsur kaldı. Görüntüler, işçilerden bazıları boşluğun üzerinde sallanırken çaresizce kablolara tutundu.
VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDILAR
Görgü tanığı Lidiane Dias yerel basına verdiği demeçte, mahsur kalan işçilerin çökmeden "birkaç dakika" sonra sahadaki bir vinç yardımıyla kurtarıldığını söyledi.