32 günlük mevduat faiziyle 15.991 TL'ye kadar kazanç! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?
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Merkez Bankası'nın yüzde 25 politika faizi kararının ardından yatırımcılar, en yüksek mevduat faizi veren bankaları tercih etmeye başladı. 32 günlük mevduat faizine 600.000 TL yatıran bir kişi, faiz oranına bağlı olarak 15.991 TL'ye kadar kazanç sağlayabiliyor. Bankaların faiz oranları yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor ve yatırımcılar için daha fazla kazanç anlamına geliyor.
32 günlük mevduat faiziyle 15.991 TL'ye kadar kazanç sağlanıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 25 politika faizi kararının ardından gözler yüksek faiz veren bankalara çevrildi. Yatırımcılar, en yüksek mevduat faizi veren bankaları tercih etmek istiyor. Faiz oranlarının yükselmesi parasını bankaya yatıran kişiler için daha fazla kazanç sağlaması anlamına geliyor.
Faiz kararı sonrası banka faizlerinde de değişim olması bekleniyor. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paraya bağlı olarak değişiyor. Örneğin; 600.000 TL'nin 32 günde getireceği faiz yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor.
Mevduat faizine 600.000 TL yatıran birisinin 32 gün sonundaki kazancı 15.991 TL'ye ulaşıyor. İşte, örnek hesaplamayla 32 günlük mevduat faiz oranları:
600.000 TL
ODEABANK
Faiz Oranı
%28,00
Net Getiri
13.992,33 TL
Vade Sonu Ödeme
613.992,33 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%32,00
Net Getiri
15.991,23 TL
Vade Sonu Ödeme
615.991,23 TL
ING
Faiz Oranı
%29,00
Net Getiri
14.492,05 TL
Vade Sonu Ödeme
614.492,05 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%20,00
Net Getiri
9.994,52 TL
Vade Sonu Ödeme
609.994,52 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı
%25,00
Net Getiri
12.493,15 TL
Vade Sonu Ödeme
612.493,15 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı
%32,00
Net Getiri
15.991,23 TL
Vade Sonu Ödeme
615.991,23 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%30,75
Net Getiri
15.366,58 TL
Vade Sonu Ödeme
615.366,58 TL
AKTİF BANK
Faiz Oranı
%30,00
Net Getiri
14.991,78 TL
Vade Sonu Ödeme
614.991,78 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı
%27,00
Net Getiri
13.492,60 TL
Vade Sonu Ödeme
613.492,60 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı
%23,00
Net Getiri
11.493,70 TL
Vade Sonu Ödeme
611.493,70 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Payı
%15,00
Net Getiri
7.495,89 TL
Vade Sonu Ödeme
607.495,89 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı
%17,50
Net Getiri
8.745,21 TL
Vade Sonu Ödeme
608.745,21 TL
Vadeli Mevduat Hesabı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%15,30
Net Getiri
7.645,81 TL
Vade Sonu Ödeme
607.645,81 TL
Mevduat hesabı, bankacılık sistemlerinde yaygın olarak bilinen temel hesap türlerinden biridir. Bu hesap türü, belirli bir süre boyunca bankaya yatırılan parayı içerir ve karşılığında faiz kazanımı sağlar. Mevduat hesabı, faiz oranlarına bağlı olarak belirli bir vade süresi boyunca parayı bağlama şartıyla çalışır. Bu vade sonunda, istenirse ana para ile birlikte faiz kazancı da geri çekilebilir.
Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için sunulan bu hesap türü, bankacılık işlemlerinin temel bir parçasını oluşturur. Vadeli hesaplarla birlikte mevduat hesapları, yatırımları artırma ve daha yüksek getiri elde etme amacıyla kullanılır. Mevduat hesabı, yatırılan paranın belirli bir süre boyunca banka tarafından faiz kazancıyla büyütülmesini sağlar. Bu süreler, farklı bankalar arasında değişebilir; günümüzde genellikle 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi kısa vadeli mevduat hesapları tercih edilmektedir.