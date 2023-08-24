32 günlük mevduat faiziyle 15.991 TL'ye kadar kazanç! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Merkez Bankası'nın yüzde 25 politika faizi kararının ardından yatırımcılar, en yüksek mevduat faizi veren bankaları tercih etmeye başladı. 32 günlük mevduat faizine 600.000 TL yatıran bir kişi, faiz oranına bağlı olarak 15.991 TL'ye kadar kazanç sağlayabiliyor. Bankaların faiz oranları yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor ve yatırımcılar için daha fazla kazanç anlamına geliyor.

32 günlük mevduat faiziyle 15.991 TL'ye kadar kazanç sağlanıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 25 politika faizi kararının ardından gözler yüksek faiz veren bankalara çevrildi. Yatırımcılar, en yüksek mevduat faizi veren bankaları tercih etmek istiyor. Faiz oranlarının yükselmesi parasını bankaya yatıran kişiler için daha fazla kazanç sağlaması anlamına geliyor.

32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Faiz kararı sonrası banka faizlerinde de değişim olması bekleniyor. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paraya bağlı olarak değişiyor. Örneğin; 600.000 TL'nin 32 günde getireceği faiz yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor.

Mevduat faizine 600.000 TL yatıran birisinin 32 gün sonundaki kazancı 15.991 TL'ye ulaşıyor. İşte, örnek hesaplamayla 32 günlük mevduat faiz oranları:

600.000 TL

ODEABANK

Faiz Oranı

%28,00

Net Getiri

13.992,33 TL

Vade Sonu Ödeme

613.992,33 TL

AKBANK

Faiz Oranı

%32,00

Net Getiri

15.991,23 TL

Vade Sonu Ödeme

615.991,23 TL

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CEPTETEB

Faiz Oranı

%25,00

Net Getiri

12.493,15 TL

Vade Sonu Ödeme

612.493,15 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı

%32,00

Net Getiri

15.991,23 TL

Vade Sonu Ödeme

615.991,23 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%30,75

Net Getiri

15.366,58 TL

Vade Sonu Ödeme

615.366,58 TL

AKTİF BANK

Faiz Oranı

%30,00

Net Getiri

14.991,78 TL

Vade Sonu Ödeme

614.991,78 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı

%27,00

Net Getiri

13.492,60 TL

Vade Sonu Ödeme

613.492,60 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı

%23,00

Net Getiri

11.493,70 TL

Vade Sonu Ödeme

611.493,70 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kar Payı

%15,00

Net Getiri

7.495,89 TL

Vade Sonu Ödeme

607.495,89 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı

%17,50

Net Getiri

8.745,21 TL

Vade Sonu Ödeme

608.745,21 TL

Vadeli Mevduat Hesabı

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%15,30

Net Getiri

7.645,81 TL

Vade Sonu Ödeme

607.645,81 TL

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat hesabı, bankacılık sistemlerinde yaygın olarak bilinen temel hesap türlerinden biridir. Bu hesap türü, belirli bir süre boyunca bankaya yatırılan parayı içerir ve karşılığında faiz kazanımı sağlar. Mevduat hesabı, faiz oranlarına bağlı olarak belirli bir vade süresi boyunca parayı bağlama şartıyla çalışır. Bu vade sonunda, istenirse ana para ile birlikte faiz kazancı da geri çekilebilir.

MEVDUAT HESAPLARINDA SÜRE SINIRI VAR MI?

Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için sunulan bu hesap türü, bankacılık işlemlerinin temel bir parçasını oluşturur. Vadeli hesaplarla birlikte mevduat hesapları, yatırımları artırma ve daha yüksek getiri elde etme amacıyla kullanılır. Mevduat hesabı, yatırılan paranın belirli bir süre boyunca banka tarafından faiz kazancıyla büyütülmesini sağlar. Bu süreler, farklı bankalar arasında değişebilir; günümüzde genellikle 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi kısa vadeli mevduat hesapları tercih edilmektedir.