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32. dönem polis alımına lise mezunları başvurabiliyor mu?

32. dönem polis alımına lise mezunları başvurabiliyor mu?
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32. Dönem POMEM polis alımı başvuru ekranı, Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından erişime açıldı. 2025 yılında gerçekleştirilecek 12 bin polis alımına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları duyuruldu. Peki, 32. dönem polis alımına lise mezunları başvurabiliyor mu?

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. dönem POMEM kapsamında lisans mezunları için 8 bin 160 erkek ve bin 440 kadın; önlisans mezunları için 2 bin 40 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplamda 12 bin polis adayı alımı yapılacağını duyurdu.

32. DÖNEM POLİS ALIMINA LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLİYOR MU?

Başvurular, http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak tamamlanabilecek. Adayların başvuru için lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için P93 puan türünden en az 65 puan almış olması gerekiyor. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için bu puan barajı daha düşük tutuluyor.

Dönem POMEM başvuruları 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Toplam 12 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Kontenjanlar şu şekilde dağıtıldı:

• Lisans mezunları: 8.160 erkek, 1.440 kadın

• Önlisans mezunları: 2.040 erkek, 360 kadın

Lise mezunu kontenjanı bulunmuyor.

Başvuru yapacak adayların, başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmeleri önemlidir. Başvuruların son günü olan 9 Aralık 2024 tarihine kadar işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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