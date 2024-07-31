31 Temmuz Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
31 Temmuz Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk sporcuların maç programı ve yarışacakları branşlar hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca, bugün içinde hangi maçların olacağı ve bu maçların saatleri de paylaşılmaktadır. Milli sporcularımız bugün hangi dalda yarışacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda 31 Temmuz Çarşamba günü müsabaka programı açıklandı. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık, judo, kürek, yelken ve okçuluk branşlarında Milli sporcularımız mücadele verecek. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...
31 TEMMUZ PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI
Atıcılık: 10:00 / Rümeysa Pelin Kaya
Judo: 11:00 / Fidan Öğel
Kürek: 11:24 / Elis Özbey
Yelken: 17:48 / Merve Vatan
Okçuluk: 20:29 / Elif Berra Gökkır-Nurul Azreena Mohammad Fazil
30 TEMMUZ OLİMPİYAT OYUNLARINDA BAŞARILI OLAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?
#TeamTürkiye'nin #Paris2024'te 31 Temmuz Çarşamba günü müsabaka programı! ???? #AynıRuhlaYeniden pic.twitter.com/jLebOyLQD0— Gençlik ve Spor Bakanlığı ???? (@gencliksporbak) July 30, 2024