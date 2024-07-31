31 Temmuz Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 31 Temmuz Çarşamba günü müsabaka programı açıklandı. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık, judo, kürek, yelken ve okçuluk branşlarında Milli sporcularımız mücadele verecek. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

31 TEMMUZ PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI

Atıcılık: 10:00 / Rümeysa Pelin Kaya

Judo: 11:00 / Fidan Öğel

Kürek: 11:24 / Elis Özbey

Yelken: 17:48 / Merve Vatan

Okçuluk: 20:29 / Elif Berra Gökkır-Nurul Azreena Mohammad Fazil

30 TEMMUZ OLİMPİYAT OYUNLARINDA BAŞARILI OLAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?