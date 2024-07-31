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31 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

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Hamster Kombat oyununda 31 Temmuz tarihine özel günlük şifre kombo yayınlandı. 31 Temmuz tarihli şifre, oyuncuların heyecanla beklediği bir güncelleme oldu. Bu şifreler, oyuncuların oyun içinde daha fazla avantaj elde etmelerini sağlıyor. Peki, Hamster Kombat nedir ve bu şifreler nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Oyunseverler, Hamster Kombat'ın günlük şifresi için araştırmalara başladı. Kart toplama ve savaş mekanikleri gibi özellikleri barındıran Hamster Kombat oyunu, her geçen gün daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

31 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

Her gün güncellenen şifrelerle Hamster Kombat dünyasında ilerleyen oyuncular, oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına sahip oluyor.

Hamster Kombat oyununun, 31 Temmuz 2024 tarihli "ICO" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

I: . .

C: - . - .

O: - - -

Hamster Kombat, 31 Temmuz günlük şifresi olan ICO kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

. . - . - . - - -

31 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'da kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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