31 Temmuz 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 31 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlandı! 32265 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Temmuz 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 31 Temmuz 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

31 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Temmuz 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Temmuz 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÖNETMELİKLER

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YARGI İLÂNLARI