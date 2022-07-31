31 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 31 Temmuz 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Gündem Futbol Transfer 04:00 Spor Artı 05:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Beşiktaş - Sampdoria 08:45 Özel Dosya 08:55 Spor Takvimi 09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Sabahı 12:00 Dünya Superbike Şampiyonası 12:30 Spor Bülteni 13:30 Dünya Superbike Şampiyonası 14:15 Spor Bülteni 15:00 Dünya Superbike Şampiyonası 15:45 Spor Bülteni 16:15 Dünya Superbike Şampiyonası 17:00 Spor Haftasonu 18:55 İngiltere - Almanya 21:00 Gündem Futbol Transfer 23:00 Transfer Günlüğü InterSinema.com / TV TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 31 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.