31 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
31 Temmuz 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
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Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beşiktaş - Sampdoria
08:45 Özel Dosya
08:55 Spor Takvimi
09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:00 Dünya Superbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
13:30 Dünya Superbike Şampiyonası
14:15 Spor Bülteni
15:00 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Spor Haftasonu
18:55 İngiltere - Almanya
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü
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