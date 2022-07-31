31 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Haberler

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31 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı

31 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı

31 Temmuz 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

 - Güncelleme:

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Deliha

02:30 İki Aile

04:00 Yüksek Sosyete

06:15 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Yüksek Sosyete

12:45 Duy Beni

15:45 Ah Nerede

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ah Nerede

InterSinema.com / TV

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