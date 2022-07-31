31 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı
31 Temmuz 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
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Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği
02:00 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği
03:30 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
07:00 Seversin
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Çetin Ceviz 2
15:15 Çok Güzel Hareketler 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 96 Saat
22:00 96 Saat
23:45 Seversin
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