31 OCAK CUMA SAATLERİ | Bugün cuma ezanı saat kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitlerine göre, cuma ezanı saatleri illere göre farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra tüm illerde cuma namazı saati belli oldu. Vatandaşlar, namaza yetişebilmek için bulundukları şehre ait vakitleri öğrenmek istiyor. Peki, Bugün cuma ezanı saat kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri!

CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Namaz vakitlerini kaçırmak istemeyenler için il il detaylı saatler paylaşılırken, özellikle iş yerlerinden veya trafikten dolayı namaza yetişmek isteyenler erkenden plan yapıyor. Cuma namazı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olduğu için milyonlarca Müslüman, vakitleri titizlikle takip ediyor.

CUMA SAATLERİ 31 OCAK

İstanbul cuma namazı saati: 13:22

Ankara cuma namazı saati: 13:07

İzmir cuma namazı saati: 13:30

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