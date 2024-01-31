31 Ocak 2024'te hangi maçlar var? Maçlar hangi kanallarda yayınlanacak?
31 Ocak 2024 tarihinde oynanacak olan futbol maçlarını merak eden futbolseverler için detaylı bilgiler verilecektir. Futbol takvimi ve maç programları hakkında en güncel bilgileri edinmek için takipte kalın. 31 Ocak 2024'te hangi maçlar var? Maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? İşte, 31 Ocak 2024 maçları!
31 Ocak 2024 tarihinde hangi maçların olduğu merak ediliyor. Bu tarihte hangi takımların karşı karşıya geleceği, maçların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallarda yayınlanacağı gibi bilgileri bulabileceksiniz. 31 OCAK 2024 yani bugün hangi maçlar var? Maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
- 06:00 S Sport GS Warriors - Philadelphia 76ers (Basketbol)
- 07:00 TRT Spor İlk Baskı ( Futbol )
- 07:00 A Spor Sabah Sporu ( Futbol )
- 08:00 TV 8,5 Kick Off - Galatasaray 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi ( Futbol )
- 09:00 BeIN Haber BeIN Sabah ( Futbol )
- 09:00 TRT Spor İşitme Engelliler Spor Bülteni ( Futbol )
- 10:00 TRT Spor Spor Bülteni ( Futbol )
- 10:00 A Spor 90+1 ( Futbol )
- 10:20 TV 8,5 Best Off - Şampiyonlar Ligi 2000 - 2001 Golleri ( Futbol )
- 11:00 TRT Spor Spor Manşet ( Futbol )
- 11:00 TV 8,5 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri ( Futbol )
- 11:00 A Spor Spor Ajansı ( Futbol )
- 11:00 BeIN Haber Haber ( Futbol )
- 12:00 TRT Spor Yıldız NBA Özetler (Basketbol)
- 12:00 TV 8,5 Hollanda Eredivisie 18. Hafta Özetleri ( Futbol )
- 12:25 TRT Spor Yıldız Haber Bülteni ( Futbol )
- 12:30 TRT Spor Gün Ortası ( Futbol )
- 13:00 BeIN Haber Gün Ortası ( Futbol )
- 13:00 A Spor Gün Ortası ( Futbol )
- 13:10 TV 8,5 Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu Maç Özetleri ( Futbol )
- 14:00 TRT Spor Spor Stüdyosu ( Futbol )
- 14:30 Smartspor Bahreyn - Japonya ( Futbol )
- 14:30 TV 8,5 Fenerbahçe Konferans Ligi H Grubu Maç Özetleri ( Futbol )
- 15:00 A Spor Spor Gündemi ( Futbol )
- 16:00 BeIN Haber Haber ( Futbol )
- 16:00 TRT Spor Gündem Futbol (Futbol)
- 16:00 TV 8,5 Şampiyonlar Ligi 6. Hafta Özetleri (Futbol)
- 17:30 TRT Spor Dünyadan Spor (Futbol)
- 18:00 S Sport Plus Panaitolikos - OFI (Futbol)
- 18:00 BeIN Haber Ana Haber (Futbol)
- 18:00 TRT Spor Spor Merkezi (Futbol)
- 18:00 A Spor Ana Haber (Futbol)
- 18:00 TV 8,5 Afrika Uluslar Kupası F Grubu Özetleri (Futbol)
- 19:00 FIBA YouTube Manisa BŞB - Nymburk (Basketbol)
- 19:00 Smartspor İran - Suriye (Futbol)
- 19:00 FIBA YouTube Bahçeşehir - Sporting (Basketbol)
- 19:00 TV 8,5 Afrika Uluslar Kupası E Grubu Özetleri (Futbol)
- 19:00 BeIN Haber Haber (Futbol)
- 19:40 TRT Spor Yıldız Haber Bülteni (Futbol)
- 20:00 TRT Spor Yıldız Türk Telekom - Bourg Bresse (Basketbol)
- 20:00 S Sport Plus Atromitos - Panathinaikos (Futbol)
- 20:00 TRT Spor Spor Akşamı (Futbol)
- 20:00 A Spor Dünyadan Futbol (Futbol)
- 20:00 Tivibu Spor 1 Tofaş - Strasbourg (Basketbol)
- 21:00 S Sport 2 Zalgiris - Anadolu Efes (Basketbol)
- 21:00 TRT Spor Futbol Aklı (Futbol)
- 21:00 S Sport Plus Monaco - Partizan (Basketbol)
- 21:00 S Sport Barcelona - Osasuna (Futbol)
- 21:00 A Spor Transfer Raporu (Futbol)
- 22:00 Tivibu Spor 2 H. Jerusalem - Pınar Karşıyaka (Diğer)
- 22:00 S Sport Plus PAOK - Panserraikos (Futbol)
- 22:15 S Sport Plus Panathinaikos - Olimpia Milano (Basketbol)
- 22:30 BeIN Sports 4 Manchester City - Burnley (Futbol)
- 22:30 S Sport Plus Barcelona - Virtus Bologna (Basketbol)
- 22:30 BeIN Sports 5 Tottenham - Brentford (Futbol)
- 22:45 Smartspor Hertha Berlin - Kaiserslautern (Futbol)
- 23:00 A Spor Son Sayfa (Futbol)
- 23:00 TRT Spor Aktüel Futbol (Futbol)
- 23:00 S Sport Atletico Madrid - Rayo Vallecano (Futbol)
- 23:15 BeIN Sports 3 Liverpool - Chelsea (Futbol)