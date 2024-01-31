31 Ocak 2024'te hangi maçlar var? Maçlar hangi kanallarda yayınlanacak?

31 Ocak 2024 tarihinde hangi maçların olduğu merak ediliyor. Bu tarihte hangi takımların karşı karşıya geleceği, maçların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallarda yayınlanacağı gibi bilgileri bulabileceksiniz. 31 OCAK 2024 yani bugün hangi maçlar var? Maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

06:00 S Sport GS Warriors - Philadelphia 76ers (Basketbol)

07:00 TRT Spor İlk Baskı ( Futbol )

İlk Baskı ( ) 07:00 A Spor Sabah Sporu ( Futbol )

) 08:00 TV 8,5 Kick Off - Galatasaray 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi ( Futbol )

) 09:00 BeIN Haber BeIN Sabah ( Futbol )

BeIN Sabah ( ) 09:00 TRT Spor İşitme Engelliler Spor Bülteni ( Futbol )

) 10:00 TRT Spor Spor Bülteni ( Futbol )

) 10:00 A Spor 90+1 ( Futbol )

) 10:20 TV 8,5 Best Off - Şampiyonlar Ligi 2000 - 2001 Golleri ( Futbol )

) 11:00 TRT Spor Spor Manşet ( Futbol )

) 11:00 TV 8,5 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri ( Futbol )

) 11:00 A Spor Spor Ajansı ( Futbol )

) 11:00 BeIN Haber Haber ( Futbol )

) 12:00 TRT Spor Yıldız NBA Özetler (Basketbol)

12:00 TV 8,5 Hollanda Eredivisie 18. Hafta Özetleri ( Futbol )

) 12:25 TRT Spor Yıldız Haber Bülteni ( Futbol )

) 12:30 TRT Spor Gün Ortası ( Futbol )

) 13:00 BeIN Haber Gün Ortası ( Futbol )

) 13:00 A Spor Gün Ortası ( Futbol )

) 13:10 TV 8,5 Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu Maç Özetleri ( Futbol )

) 14:00 TRT Spor Spor Stüdyosu ( Futbol )

) 14:30 Smartspor Bahreyn - Japonya ( Futbol )