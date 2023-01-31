31 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
31 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
04:00 F. Antalyaspor - HK Ümraniyespor
06:00 İstanbulspor - Y. Kayserispor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Fenerbahçe - Adanaspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:45 Kayserispor - Başakşehir
15:15 Trabzonspor - Antalyaspor
16:00 Alanyaspor - Sivasspor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 V. Karagümrük - Beşiktaş
22:00 beIN Süper Lig
23:00 Gamer
23:30 Trio