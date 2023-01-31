31 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 31 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 04:00 F. Antalyaspor - HK Ümraniyespor 06:00 İstanbulspor - Y. Kayserispor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 12:30 Fenerbahçe - Adanaspor 14:00 Süper Lig Haftanın Golleri 14:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 14:45 Kayserispor - Başakşehir 15:15 Trabzonspor - Antalyaspor 16:00 Alanyaspor - Sivasspor 16:35 Maç Başlıyor 17:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor 19:00 beIN Süper Lig 20:00 V. Karagümrük - Beşiktaş 22:00 beIN Süper Lig 23:00 Gamer 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Kayserispor Antalyaspor beIN TV Haberler

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