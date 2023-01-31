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31 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

31 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

31 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

04:00 F. Antalyaspor - HK Ümraniyespor

06:00 İstanbulspor - Y. Kayserispor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Fenerbahçe - Adanaspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:45 Kayserispor - Başakşehir

15:15 Trabzonspor - Antalyaspor

16:00 Alanyaspor - Sivasspor

16:35 Maç Başlıyor

17:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 V. Karagümrük - Beşiktaş

22:00 beIN Süper Lig

23:00 Gamer

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kayserispor Antalyaspor beIN TV Haberler

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