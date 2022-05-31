31 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu nasıl? 31 Mayıs Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, bugün kim yarıştı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 31 Mayıs Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Furkan Bey olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 31 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (31 Mayıs Salı) Recep Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Recep Bey'in evine konuk olacak. Recep Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

31 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Melike Hanım'ın Recep Bey'e puanı : -

- Yurdagül Hanım'ın Recep Bey'e puanı : -

Tuğçe Hanım'ın Recep Bey'e puanı : -

Ahmet Bey'in Recep Bey'e puanı : -

Recep Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

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