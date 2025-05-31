31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV
31 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, "31 Mayıs TV yayın akışı" ve "Bugün televizyonda neler var?" sorularına yanıt arıyor. Televizyon kanalları, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü için birbirinden özel yapımlar, diziler ve filmlerle izleyicileri ekran başına çağırıyor.
Bugün televizyonda neler var sorusu, günün en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle akşam kuşağında yayınlanacak diziler ve filmler, 31 Mayıs TV yayın akışı listesinde öne çıkıyor. Ana haber bültenlerinden yarışma programlarına kadar her yaş grubuna hitap eden içerikler ekranlara geliyor. Peki, 31 Mayıs TV yayın akışı nasıl? Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program saat kaçta başlıyor? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV gibi popüler kanalların 31 Mayıs Cumartesi yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.50 Lingo Türkiye
06.55 Beni Böyle Sev
09.10 Yedi Numara
10.15 Hayallerinin Peşinde
11.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
14.40 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması "Paris-Inter"
00.25 Gazze'yi Görüyorum
00.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
03.00 Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız
01:30 Yargı
03:45 Müzik Arası
04:45 Poyraz Karayel
STAR TV
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Niyazi Gül Dörtnala
14:30 Sahipsizler
16:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Beyoğlu Güzeli
22:15 Sahipsizler
01:00 Kral Kaybederse
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Allah Allah
14:45 Japon İşi
16:45 İyi Aile Çocuğu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 İyi Aile Çocuğu
03:45 Allah Allah
04:45 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı / Yerli Sinema
15:20 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.45 FATIH SAVAŞ ILE SABAH SOHBETLERI
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 EKONOMI ARASI
11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
12.15 KAMERA ARKASI
13.00 ÇIFT KIŞILIK ODA
16.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00 ÇIFT KIŞILIK ODA
04.30 ELKIZI
06.00 KARAGÜL