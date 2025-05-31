31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV

Bugün televizyonda neler var sorusu, günün en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle akşam kuşağında yayınlanacak diziler ve filmler, 31 Mayıs TV yayın akışı listesinde öne çıkıyor. Ana haber bültenlerinden yarışma programlarına kadar her yaş grubuna hitap eden içerikler ekranlara geliyor. Peki, 31 Mayıs TV yayın akışı nasıl? Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program saat kaçta başlıyor? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV gibi popüler kanalların 31 Mayıs Cumartesi yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 Lingo Türkiye

06.55 Beni Böyle Sev

09.10 Yedi Numara

10.15 Hayallerinin Peşinde

11.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

14.40 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması "Paris-Inter"

00.25 Gazze'yi Görüyorum

00.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

03.00 Teşkilat

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız

01:30 Yargı

03:45 Müzik Arası

04:45 Poyraz Karayel

STAR TV

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Niyazi Gül Dörtnala

14:30 Sahipsizler

16:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Beyoğlu Güzeli

22:15 Sahipsizler

01:00 Kral Kaybederse

03:00 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Allah Allah

14:45 Japon İşi

16:45 İyi Aile Çocuğu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 İyi Aile Çocuğu

03:45 Allah Allah

04:45 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı / Yerli Sinema

15:20 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.45 FATIH SAVAŞ ILE SABAH SOHBETLERI

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 EKONOMI ARASI

11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

12.15 KAMERA ARKASI

13.00 ÇIFT KIŞILIK ODA

16.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ÇIFT KIŞILIK ODA

04.30 ELKIZI

06.00 KARAGÜL