Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan 30 Mayıs bugün okullar tatil mi? 31 Mayıs okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? soruları araştırılıyor. 31 Mayıs günü sabah saatlerinde arama motorlarında aratılanlar arasında yer alan 31 Mayıs bugün okullar tatil mi? 30 Mayıs okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

31 Mayıs bugün okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise 31 Mayıs bugün okullar tatil mi? 31 Mayıs okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? soruları yer aldı.

31 MAYIS BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mayıs bugün okullar tatil mi? sorusunun yanıtı hakkında henüz resmi kuruluşlardan bir açıklama gelmedi. 31 Mayıs günü okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek.