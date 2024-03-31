31 Mart 2024 Üsküdar Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Üsküdar'da seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!

31 Mart 2024 Samsun Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Samsun'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.

HİLMİ TÜRKMEN Mİ SİNEM DEDETAŞ MI?

Üsküdar'da açılan sandık oranı %72 olarak açıklandı.

Hilmi Türkmen % 45,41

Sinem Dedetaş % 49,52