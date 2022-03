31 Mart Tarihte Bugün ne odu? 31 Mart'ta ne oldu? 31 Mart ne günü? 31 Mart'ta doğan ünlüler!

31 Mart'ta doğan ünlüler! 31 Martta ne oldu? 31 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, 31 Mart'ta ölenler ve 31 Mart'ta doğanlar merak ediliyor. 31 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart ne günü? 31 Mart dünya ne günü? 31 Mart'ta kim öldü? İşte, 31 Mart doğumlu ünlüler haberimizde...

31 MART TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

31 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1517 - Protestan Reformu sebeplerinden, Martin Luther'in 95 Tezli Katolik Kilise Eleştirisi.

1774 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: Büyük Britanya Hükûmeti, Boston limanını kapattı.

1866 - İspanyol Donanması, Şili'nin Valparaíso limanını bombaladı.

1848 - Margaret ve Kate Fox adlı iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla ilişki kurduklarını iddia ederek, ilk profesyonel medyumlar oldu.

1889 - Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.

1909 - RMS Titanic'in yapımına başlandı.

1901 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Başkonsolosu Emile Jelinek'in, Daimler'e ısmarladığı dört silindirli araç, sahibine teslim edildi. Jelinek, yeni aracına kızı "Mercedes"in adını verdi.

1917 - ABD, Virgin Adaları'nın bir bölümünü, Danimarka'dan 25 milyon Amerikan doları karşılığında satın aldı.

1918 - Yaz saati uygulaması, ABD'de ilk kez uygulanmaya başlandı.

1921 - İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.

1923 - Lozan Antlaşması: Londra'da toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye'nin 8 Mart'taki notasına cevap vererek, Lozan'da kesintiye uğrayan görüşmeleri sürdürmeye çağırdılar.

1925 - Şeyh Said İsyanı'nın olduğu bölgede, Divan-ı Harb'in verdiği idam cezalarının, onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

1928 - İzmir, Torbalı'da meydan gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü.

1931 - Nikaragua'nın başkenti Managua'daki depremde 2000 kişi öldü.

1964 - Brezilya'da askerî darbe yaşandı.

1965 - ABD, Vietnam'a 3500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşa girdi.

1975 - Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (39. Hükûmet), Süleyman Demirel Başkanlığında kuruldu.

1979 - Malta'daki son İngiliz Birlikleri de Ada'dan çekildi.

1985 - WWE'nin ve dünyanın en prestijli güreş etkinliği olan Wrestlemania'nın birincisi yapıldı.

1990 - Dokuzuncu İstanbul Film Festivali programında yer alan Yusuf Kurçenli'nin Karartma Geceleri filmi, Denetim Kurulu tarafından yasaklandı.

2005 - Makemake (cüce gezegen), Michael E. Brown liderliğindeki bir ekip tarafından keşfedildi.

2008 - İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Zanlı Murat K., Bacca'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

2014 - How I Met Your Mother'ın son bölümü Last Forever-2 yayınladı.

2015 - Türkiye'de elektrik sistemi çöktü. 79 il genelinde 10 saate kadar uzanan kesintiler yaşandı.

2019 - 2019 Türkiye yerel seçimleri yapıldı.

31 MART'TA DOĞAN ÜNLÜLER

31 Mart'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

250 - Constantius Chlorus, Roma İmparatoru (ö. 306)

1499 - IV. Pius, 25 Aralık 1559 - 9 Aralık 1565 döneminde Papalık yapmıştır (ö. 1565)

1504 - Guru Angad, on Sih gurusundan ikincisi (ö. 1552)

1519 - II. Henri, 31 Mart 1547'den ölümüne kadar Fransa Kralı (ö. 1559)

1536 - Aşikaga Yoşiteru, Japon Hükümdar (ö. 1565)

1596 - René Descartes, Fransız filozof ve matematikçi (ö. 1650)

1675 - XIV. Benedictus, 17 Ağustos 1740 ile 3 Mayıs 1758 arasında papa (ö. 1758)

1723 - V. Frederik, Danimarka-Norveç ve Schleswig-Holstein dükü (ö. 1766)

1732 - Franz Joseph Haydn, Avusturyalı besteci (ö. 1809)

1778 - Coenraad Jacob Temminck, Hollandalı aristokrat, zoolog, ornitolog ve küratör (ö. 1858)

1809 - Nikolay Vasilyeviç Gogol, Rus yazar (ö. 1852)

1811 - Robert Wilhelm Bunsen, Alman kimyacı ve mucit (ö. 1899)

1833 - Mary Abigail Dodge, Amerikalı denemeci ve yayıncı (kadınların erkeklerden bağımsızlığını savunan) (ö. 1896)

1872 - Aleksandra Kollontay, Sovyet devrimci yazar ve diplomat (Rusya'da toplumsal göreneklerin ve kadının konumunun kökten değişmesi için verdiği çabalarla ünlü, dünyanın ilk kadın Büyük Elçisi (ö. 1952)

1872 - Arthur Griffith, İrlandalı yazar ve politikacı (İrlanda kurtuluş hareketi Sinn Féin'in ("Biz Kendimiz") kurucusu ve İrlanda Cumhuriyetinin ilk Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkanı) (ö. 1922)

1906 - Siniçiro Tomonaga, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1979)

1914 - Octavio Paz, Meksikalı diplomat ve yazar (ö. 1998)

1922 - Richard Kiley, Amerikalı oyuncu (ö. 1999)

1922 - Zeyyat Selimoğlu, Türk yazar ve çevirmen (ö. 2000)

1926 - John Robert Fowles, İngiliz roman ve deneme yazarı (ö. 2005)

1932 - Nagisa Oshima, Japon yönetmen (ö. 2013)

1933 - Beklan Algan, Türk oyuncu, yazar ve yönetmen (ö. 2010)

1938 - Ahmet Ayık, Türk güreşçi

1943 - Christopher Walken, Amerikalı oyuncu

1945 - Engin Alan, Türk asker ve siyasetçi

1948 - Al Gore, Amerikalı politikacı

1948 - Rhea Perlman, Amerikalı oyuncu

1948 - Sinan Bengier, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1955 - Angus Young, İskoç asıllı Avustralyalı müzisyen ve AC/DC'nin gitaristi

1961 - Howard Gordon, Amerikalı televizyon yazarı ve yapımcısı

1962 - Olli Rehn, Fin politikacı

1965 - William McNamara, Amerikalı oyuncu ve hayvan hakları aktivisti

1968 - César Sampaio, Brezilyalı millî futbolcu

1970 - Alenka Bratušek, Slovenya Başbakanı olmuş bir liberal Sloven siyasetçi

1971 - Martin Atkinson, İngiliz FIFA kokartlı Premier League futbol hakemi

1971 - Craig McCracken, Amerikalı animatör, çizgi dizi senaristi ve resimli taslak sanatçısı

1971 - Ewan McGregor, İskoç aktör

1972 - Alejandro Amenábar, İspanyol yönetmen

1972 - Facundo Arana, Arjantinli oyuncu

1972 - Evan Clark Williams, Amerikalı bilgisayar programcısı ve internet girişimcisi

1974 - Stefan Olsdal, İsveçli müzisyen

1978 - Stephen Clemence, İngiliz futbolcu ve teknik direktör

1978 - Jérôme Rothen, Fransız futbolcu

1980 - Matias Concha, İsveçli millî futbolcu

1980 - Kate Micucci, Amerikalı oyuncu, komedyen, şarkıcı, söz yazarı ve sanatçı

1980 - Maaya Sakamoto, Japon seslendirme sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı

1982 - Paşhan Yılmazel, Türk oyuncu

1982 - Ambroise Michel, Fransız oyuncu ve komedyen

1982 - Tal Ben Haim, İsrailli eski futbolcu

1983 - Ashleigh Ball, Kanadalı seslendirme sanatçısı ve müzisyen

1984 - Alberto Rodríguez, Perulu futbolcu

1987 - Nordin Amrabat, Faslı futbolcu

1987 - Hugo Ayala, Meksikalı futbolcu

1987 - Georg Listing, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bas gitaristi

1990 - Lyra McKee, Kuzey İrlandalı gazeteci (ö. 2019)

1991 - Rodney Sneijder, Hollandalı futbolcu

1996 - Liza Koshy, Amerikalı YouTuber, oyuncu, televizyon sunucusu ve komedyen

1999 - Japhet Tanganga, İngiliz futbolcu

31 MART'TA VEFAT EDENLER

31 Mart'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1340 - I. İvan, Moskova Büyük Prensi (d. 1288)

1547 - I. François, 1515 ile 1547 yılları arasında hüküm süren Fransa Kralı (d. 1494)

1621 - III. Felipe, İspanya, Portekiz, (II. Felipe adıyla) Napoli, Sicilya, Sardinya kralı ve Milano dükü (d. 1578)

1631 - John Donne, İngiliz şair (d. 1572)

1671 - Anne Hyde, York Dükü James'in (daha sonra Kral II. James) ilk karısı olarak York ve Albany Düşesi (d. 1637)

1727 - Isaac Newton, İngiliz matematikçi ve fizikçi (d. 1643)

1751 - Frederick, Galler Prensi, İngiliz tahtının varisi (d. 1707)

1763 - Marco Foscarini, Venedik Cumhuriyeti'nin 117'inci dükü (d. 1696)

1797 - Olaudah Equiano, Gustavus Vassa olarak bilinen, özgürlüğünü ticaret yoluyla satın alan köle (d. 1745)

1837 - John Constable, İngiliz ressam (d. 1776)

1850 - John C. Calhoun, Amerikalı devlet adamı (d. 1782)

1855 - Charlotte Brontë, İngiliz romancı (Jane Eyre adlı yapıtıyla ünlü) (d. 1816)

1869 - Allan Kardec, Fransız yazar ve Deneysel Spiritüalizmin kurucusu (d. 1804)

1870 - Thomas Cooke, Kanadalı Katolik rahip ve misyoner (d. 1792)

1898 - Eleanor Marx, Marksist yazar ve politik eylemci (d. 1855)

1907 - Léo Taxil, Fransız gazeteci ve yazar (d. 1854)

1910 - Jean Moréas, Yunan asıllı Fransız şair (d. 1856)

1917 - Emil Adolf von Behring, Alman hekim ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1854)

1943 - Pavel Milyukov, Rus tarihçi ve liberal politikacı (d. 1859)

1945 - Anne Frank, Yahudi yazar (yazdığı günlüklerle ünlü, Yahudi Soykırımının simge isimlerinden) (d. 1929)

1945 - Hans Fischer, Alman kimyager (d. 1881)

1970 - Semyon Timoşenko, Sovyet komutan (d. 1895)

1975 - Munis Faik Ozansoy, Türk şair ve yazar (d. 1911)

1976 - Paul Strand, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (d. 1890)

1980 - Jesse Owens, Amerikalı atlet (d. 1913)

1981 - Enid Bagnold, İngiliz yazar (d. 1889)

1986 - Jerry Paris, Amerikalı aktör (d. 1925)

1993 - Brandon Lee, Çin kökenli Amerikalı aktör (d. 1965)

1995 - Selena, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1971)

2001 - Clifford Shull, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1915)

2008 - Jules Dassin, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1911)

2008 - Pippa Bacca, İtalyan sanatçı ve aktivist (d. 1974)

2009 - Atilla Konuk, Türk siyasetçi ve sporcu (d. 1923)

2009 - Aydın Babaoğlu, Türk sinema oyuncusu (d. 1953)

2009 - Raúl Alfonsín, Arjantinli avukat ve siyasetçi (d. 1927)

2010 - Ana Novac, Rumen yazar (d. 1929)

2010 - Alp Can, Türk gazeteci (d. 1961)

2012 - Dale R. Corson, Amerikalı fizikçi ve akademisyen (d. 1914)

2013 - Yaşar Güner, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1943)

2015 - Mehmet Selim Kiraz, Türk savcı (d. 1969)

2016 - Ronnie Corbett, İskoçyalı oyuncu ve komedyen (d. 1930)

2016 - Georges Cottier, İsviçreli kardinal (d. 1922)

2016 - Hans-Dietrich Genscher, Alman politikacı (d. 1927)

2016 - Zaha Hadid, İngiliz mimar (d. 1950)

2016 - Imre Kertész, Macar yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1929)

2016 - Denise Robertson, İngiliz program sunucusu (d. 1932)

2017 - Halit Akçatepe, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1938)

2017 - Gilbert Baker, Amerikalı LGBT hakları aktivisti ve bayrak tasarımcısı (d. 1951)

2017 - William Thaddeus Coleman, Jr., Amerikalı avukat ve siyasetçi (d. 1920)

2017 - Mike Hall, Britanyalı bisiklet yarışçısı ve organizatörü (d. 1981)

2017 - Roland W. Schmitt, Amerikalı iş uzmanı fizikçi (d. 1923)

2018 - Frank Aendenboom, Belçikalı oyuncu (d. 1941)

2018 - Margarita Carrera, Guatemalalı yazar, akademisyen ve filozof (d. 1929)

2018 - Luigi De Filippo, İtalyan oyuncu, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı (d. 1930)

2018 - Mükerrem Kemertaş, Türk ses sanatçısı (d. 1938)

2019 - Peter Coleman, Avustralyalı yazar, gazeteci ve siyasetçi (d. 1928)

2019 - Cesare Dujany, İtalyan siyasetçi (d. 1920)

2019 - Ralph S. Greco, Amerikalı cerrah ve heykeltıraş (d. 1942)

2019 - Nipsey Hussle, Amerikalı Hip-Hop sanatçısı (d. 1985)

2019 - Eva Moser, Avusturyalı satranç oyuncusu (d. 1982)

2019 - Yves Préfontaine, Québec doğumlu Kanadalı şair ve yazar (d. 1937)

2019 - Hedi Türki, Tunuslu sanatçı ve eğitimci (d. 1922)

2020 - Mark Azbel, Sovyet-İsrailli fizikçi (d. 1932)

2020 - Jim Bailey, Avustralyalı orta mesafe koşucusu (d. 1929)

2020 - Julie Bennett, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı (d. 1932)

2020 - Cristina, Amerikalı şarkıcı (d. 1959)

2020 - Viktar Daşkeviç, Beyaz Rus aktör (d. 1945)

2020 - Pape Diouf, Senegalli eski gazeteci ve spor yöneticisi (d. 1951)

2020 - Rafael Gómez Nieto, İspanyol asker (d. 1921)

2020 - James Stuart Gordon, Strathblane Baronu Gordon, İskoç iş adamı, siyasetçi ve yönetici (d. 1936)

2020 - Andrew Jack, İngiliz dublaj sanatçısı, eğitimci ve aktör (d. 1944)

2020 - Abdülhalim Haddam, Suriyeli siyasetçi (d. 1932)

2020 - Eva Kríziková, Slovak aktris (d. 1934)

2020 - Vincent Marzello, Amerikalı aktör (d. 1951)

2020 - Gita Ramjee, Ugandalı-Güney Afrikalı bilim insanı ve araştırmacı hekim (d. 1956)

2020 - Wallace Roney, Amerikalı caz trompetçisi (d. 1960)

2020 - Kiyoshi Sasabe, Japon film yönetmeni (d. 1958)

2020 - Peter J. N. Sinclair, İngiliz ekonomist ve profesör (d. 1946)

2020 - Michael Wakelam, Britanyalı moleküler biyolog, profesör (d. 1955)

2021 - Anzor Erkomaishvili, Gürcü şarkıcı, besteci, halk müziği araştırmacısı ve siyasetçi (d. 1940)

2021 - Kemal Ganzuri, Mısırlı bir politikacı (d. 1933)

2021 - Cleve Hall, Amerikalı özel efekt sanatçısı, makyöz ve aktör (d. 1959)

2021 - Jadwiga Wysoczanská, Çek opera sanatçısı (d. 1927)

2021 - Carlos Pedro Zilli, Brezilya doğumlu Gine-Bissauan Roma Katolik Kilise'sinin piskoposu (d. 1954)

31 MART NE GÜNÜ?

31 Mart günü önemli bir olay ile anılmamaktadır.

