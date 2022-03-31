31 Mart Perşembe TV yayın akışı... Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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31 Mart 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kara Tahta, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 31 Mart Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bugün hangi diziler var? 31 Mart Perşembe TV yayın akışı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 31 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 31 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 31 Mart Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 22:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 01:30 En Hamarat Benim
- 04:00 Son Yaz
- 06:00 Zümrüdüanka
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 02:45 Oğlum
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:15 Küçük Ağa
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 03:55 Kuruluş Osman
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Bana Masal Anlatma
- 22:30 Bana Masal Anlatma
- 00:45 Arap Saçı
- 02:30 Arap Saçı
- 04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım