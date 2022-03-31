31 Mart Perşembe TV yayın akışı... Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? 31 Mart Perşembe TV yayın akışı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 31 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 31 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 31 Mart Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

31 MART YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

22:45 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 En Hamarat Benim

04:00 Son Yaz

06:00 Zümrüdüanka

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

02:45 Oğlum

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

03:55 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:30 Bana Masal Anlatma

00:45 Arap Saçı

02:30 Arap Saçı

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

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