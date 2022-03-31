31 Mart İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ GÜNCEL KESİNTİLER! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSTANBUL (Haberler.com) - Bedaş elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden ( Bedaş ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 31 Mart Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri (BEDAŞ arıza listesi) ilçelere göre şu şekildedir:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14198416

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 661., 662., 676., 683., 684., 685., 686. sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14198421

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 662., 663., 685., AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038441

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BÜLBÜL, KARTAL, KUĞU, SAKSAĞAN, TOYGAR, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İSKETE, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14077316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1718., 1723., 1725. sk bölgelerinde 31/03/2022 11:00:00 - 31/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13873274

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ, 227. sk bölgelerinde 31/03/2022 00:01:00 - 31/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873273

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 227. sk bölgelerinde 31/03/2022 00:01:00 - 31/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14198328

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 714., AŞIK VEYSEL, DOKTOR, HATBOYU, IHLAMUR, KAYNAK, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ, OKTAR, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, SEREN, İSLAM DEDE sk bölgelerinde 31/03/2022 10:00:00 - 31/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965088

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.YONCA, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, GARİP, KURUÇEŞME, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk bölgelerinde 31/03/2022 12:00:00 - 31/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14198326

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 31/03/2022 15:00:00 - 31/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14038434

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1835. sk bölgelerinde 31/03/2022 00:00:00 - 31/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841. sk bölgelerinde 31/03/2022 03:30:00 - 31/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14198438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 127., MENDERES sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14073316

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk// GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 31/03/2022 03:00:00 - 31/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150177

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜNAYDIN, HÜDAVERDİ, KAAN, SOKULLU sk bölgelerinde 31/03/2022 09:30:00 - 31/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ ilçesinde 2022-03-31 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır. Son bildirimler şu şekildedir:

NO: 13866342

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 169., 170., 172., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 185., 187., 188., 190., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 29/03/2022 00:05:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13866351

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk/ İSMETPAŞA mah 116., 119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 127., 128., 140., 142., 143., 144., 145., 149., 154., 155., 91., ORDU sk bölgelerinde 29/03/2022 00:05:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873164

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk/ İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 29/03/2022 10:00:00 - 29/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14016316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah DALAMAN, FIRAT, SAKARYA sk bölgelerinde 30/03/2022 00:00:00 - 30/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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