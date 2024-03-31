31 Mart Bolu Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bolu'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!

31 Mart Bolu Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. Bolu'da sandıklar kapandı mı ve yerel seçim sonuçları açıklandı mı konusu gündemde. Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başlayacak. Peki, 2024 Yerel Seçim Sonuçları belli oldu mu? 31 Mart Bolu Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri şu şekildedir:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.