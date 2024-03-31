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31 Mart Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş'ta seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!

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31 Mart Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. Beşiktaş'ta sandıklar kapandı mı ve yerel seçim sonuçları açıklandı mı konusu gündemde. Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başlayacak. Peki, 31 Mart Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş'ta seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.

31 Mart Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş'ta seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri şu şekildedir:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi07.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapıldı.

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31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Beşiktaş Gündem Politika Haberler

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