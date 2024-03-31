31 MART 2024 KONYA SEÇİM SONUÇLARI | Konya'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Konya Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Konya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Konya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Uğur İbrahim Altay, CHP'den İsmail Sonkaya ve İYİ Parti'den Abdullah Yıldırım yarıştı. Peki, Konya'da hangi parti, kim önde? Konya'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

KONYA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Tahir Büyükakın, CHP'den Atasoy Bilgin ve İYİ Parti'den Gencay Yıldıztekin ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

KONYA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Uğur İbrahim Altay, CHP'nin adayı İsmail Sonkaya ve İYİ Parti'nin adayı Abdullah Yıldırım kıyasıya bir mücadele veriyor. Konya'da açılan sandık oranı % 10,61 olarak açıklandı.

Konya Belediye Başkan adayları oy dağılımı: