31 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Haberler

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31 Mart 2022 Star Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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31 Mart 2022 Star Yayın Akışı

31 Mart 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kaderimin Oyunu

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:45 Hayat Sevince Güzel

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:30 Bana Masal Anlatma

InterSinema.com / TV

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Bana Masal Anlatma, Star, TV, Haberler

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