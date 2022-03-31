31 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta diskalifiye olan gelin ve kaynana kim?

Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 30 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu?

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 30 Mart Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 30 Mart Puan durumu!