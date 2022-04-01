31 Mart 2022 Haberleri
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31 Mart 2022 Manşet Haberleri.
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- Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun teklifi kabul edildi
- Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
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- Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin Ukrayna'da asker konuşlandırması söz konusu değil
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Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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